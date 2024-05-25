«Убийца эсминцев». На дне Южно-Китайского моря нашли знаменитую подлодку

Американские исследователи нашли на дне Южно-Китайского моря затонувшую во время Второй мировой войны подводную лодку USS Harder. Этим кораблем командовал Сэмюэл Дили, которого прозвали «убийцей эсминцев». Командир принял бой, когда его коллега предпочел избежать столкновения, и потонул вместе со своей командой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Южно-Китайском море исследователи обнаружили американскую подводную лодку USS Harder — один из самый легендарных военных кораблей времен Второй мировой войны, сообщил Business Insider.

По предварительным данным, субмарину нашли на глубине 914 метров (3 тысяч футов) — на дне моря. Археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC) отметил, что корабль сохранился практически полностью: повреждена только боевая рубка. Подводную лодку нашли члены команды Lost 52 (они занимаются поиском и увековечиванием памяти всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время войны). NHHC сообщил об этом 23 мая.

«Они [Lost 52] использовали новейшую фотограмметрию и подводную робототехнику, чтобы обнаружить и сделать потрясающие снимки Harder, который был потоплен Японией у берегов Филиппин в 1944 году», — говорится в статье BI.

NHHC отметил, что после стольких лет подводные лодки сложно обнаружить и идентифицировать. Однако исследователи уверены, что найденный корабль — это точно Harder. Во-первых, он сохранился в отличном состоянии. Во-вторых, команда Lost 52 смогла качественно снять под водой находку.

«Бей их сильнее»

Американцы использовали подводную лодку Harder во время морских сражений Второй мировой войны. Команда состояла из 78 военнослужащих, которыми управлял командир Сэмюэл Дили (он получил несколько наград за доблесть во время войны).

Почти сразу после начала войны с Японией Дили стал командующим новой подлодки Harder, которую он ввел в эксплуатацию 2 декабря 1942 года. Судно получило лозунг «Hit'em Harder» («Бей их сильнее»). Его первой задачей было выйти в Тихий океан от Восточного побережья Северной Америки. В Карибском море подлодку ошибочно атаковал американский бомбардировщик, но Дили удалось уберечь судно и экипаж. Весной 1943 года Harder добрался до Перл-Харбора.

За время службы экипажу удалось потопить гидроавианосец, восемь водных транспортов и несколько японских эсминцев. Дили умело управлял подлодкой, уходя на глубину во время вражеских ударов и для перезарядки торпедных аппаратов, а затем выныривая на поверхность для атаки. Капитану потребовалось совершить пять боевых походов, чтобы его прозвали «убийцей эсминцев».

В 1944 году Дили должен был сдать подлодку и получить новое назначение, как и треть экипажа. Однако он попросил разрешения отправиться в шестой боевой поход уже с обновленной командой. Harder вышел из Австралии 5 августа 1994 года вместе с группой из двух других подводных лодок для совместной «охоты» в Южно-Китайском море.

21 августа Дили уже около трех суток сражался с японцами. Противник понес существенные потери, его суда и эскорт рассеялись по морю, а американские субмарины выслеживали их и уничтожали. В течение следующих трех дней американцы успешно расправлялись с японскими кораблями. 24 августа Harder вместе с Hake отправились в погоню за оставшимися кораблями. Экипаж Hake сумел уйти от противника, однако связь с Harder они потеряли. Дили с командой не вышли на связь и через несколько дней. Точно не известно, что именно с ними случилось. Предполагается, что Hake решил избежать боя и ушел от столкновения, а Harder бой принял и проиграл. Вероятнее всего, подлодка погибла из-за удачной связки японцев: противолодочный корабль и противолодочный самолет.

«Harder был потерян в ходе победы», — сказал директор NHHC контр-адмирал в отставке Сэмюэл Дж. Кокс. Он отметил, что подлодка использовала «особенно дерзкие атаки» против японцев.

Нашли еще шесть лодок

Незадолго до обнаружения Harder, команда Lost 52 установила местонахождение как минимум еще шести американских подлодок. В данный момент они не хотят публично говорить о своих находках, поскольку судна еще не идентифицированы. Они намерены объявить информацию, когда она будет официально подтверждена, из уважения к семьям погибших членов экипажей.

Исследователи отметили, что для поиска они в том числе используют подводные дроны, чтобы собрать данные с глубоководных участков, до которых иным образом почти не добраться.