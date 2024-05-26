Рогов рассказал об успехах ВС РФ за пределами Работино в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) РФ расширили зону контроля за населенным пунктом Работино на ореховском направлении в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами», — сказал Рогов.

19 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинцы пребывают в страхе перед возможным наступлением российской армии на город Запорожье, который пока находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Рогов проинформировал, что ВС РФ закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта. Он отметил, что за населенный пункт идут ожесточенные бои.

15 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Работино.