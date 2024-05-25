У генерала Попова был подельник, но он погиб в зоне СВО. В чем его обвиняют? «Ъ»: в деле Попова появился еще один генерал, Герой России, погибший в зоне СВО

В уголовном деле генерала Ивана Попова был еще один фигурант — тоже генерал, который погиб на СВО. В связи с его смертью Попов стал основным обвиняемым. Следствие не нашло подтверждений наличия у генерала крупных сумм, кроме проигрыша 30 млн рублей на площадке Winline. Предположительно, откат за осуществление мошеннической схемы в Запорожской области стал частью этой суммы.

Издание »«Коммерсантъ»» выяснило, что в уголовном деле бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, может быть еще один фигурант — погибший в ходе СВО генерал.

Источники сообщили «Ъ», что изначально следствие считало фигурантом дела другого генерала. Он участвовал в СВО и погиб во время выполнения задания задолго до начала следственных действий. Посмертно мужчина получил звание Героя России.

В связи со смертью подозреваемого его уголовное преследование стало невозможным. «Ъ» пишет, что теперь под подозрением оказался Попов. По версии следствия, погибший генерал перевел обвиняемому часть средств, полученных преступным путем, причем прямо на банковскую карту. Попов получил 500 тысяч рублей, но он утверждает, что одолжил эти деньги. Согласно части 4 статьи 159 УК РФ, откат должен составлять не менее миллиона рублей, то есть переведенной суммы не хватает для возбуждения уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Попова, они не нашли ничего ценного. Однако в ходе следствия также изъяли телефон фигуранта. Оказалось, что он проиграл на ставках около 30 млн рублей. Прокурор предположил, что в эти средства входят деньги, полученные от махинаций. Это стало основанием для ареста Попова.

«Обвинение, которое генерал не признал, отличалось от подозрений в его же адрес. Теперь речь в деле шла о махинациях, совершенных группой лиц с использованием военными служебного положения», — говорится в статье «Коммерсанта».

Решение осталось в силе

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд принял решение заключить Попова под стражу на два месяца. Однако, по данным «Ъ», у следствия появились некие новые данные, в связи с которыми оно подало ходатайство на изменение меры пресечения с переводом офицера на домашний арест. Заседание назначили на утро 24 мая в том же суде. Тем не менее на слушание не доставили фигуранта, его адвокат также не пришел. Тогда судья решил перенести заседание на 27 мая, если оно понадобится, поскольку в тот же день 2-й Западный окружной военный суд рассматривал апелляцию Попова.

Днем 24 мая второе заседание — апелляционной инстанции — все же состоялось. В здание суда доставили Попова, который, проходя мимо журналистов, сказал: «Шоу? Да». У представителей прессы была возможность до начала слушания зафиксировать происходящее, поэтому генерала и его адвоката «снимали со всех сторон».

«Лучше бы в Запорожье [так] снимали», — отметил Попов. Само заседание проходило в закрытом режиме.

«Суд пришел к выводу, что решение об аресте 235-го гарнизонного военного суда законно и обосновано. Это решение оставлено в силе даже с учетом ваших положительных характеристик — сказал судья, переспросив генерала: — «Какие-то вопросы имеются?» — «Нет, ваша честь, бывало и хуже», — последовал ответ. Обжаловать решение апелляции защита не будет», — говорится в статье «Ъ».

Дело Попова

В 2023 году администрация Запорожской области закупила более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в рамках гуманитарной помощи. С помощью этих материалов должны были оборудовать инженерные оборонительные сооружения на линии боевого соприкосновения с ВСУ. Однако их похитили. По предварительным данным, стоимость ущерба составила более 130 млн рублей.

По версии следствия, Попов причастен к совершению преступления. «Ъ» выяснил, что ему скорее вынужденно предъявили обвинение, так как в противном случае задержанного пришлось бы отпустить.

Заслуги Попова

Иван Попов родился в 1975 году в Волгоградской области. Он закончил Московское военное командное училище, а затем пошел служить и принял участие во второй чеченской кампании. Попов также участвовал в вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году. В 2015-м он занял должность командира 33-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Адыгее.

Затем он стал командовать 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и Волгоградским военным гарнизонам. Под его командованием соединение стало лучшей мотострелковой бригадой. Попов имел хорошую репутацию среди коллег, ему пророчили успешную карьеру.

После начала СВО он стал начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, а затем — командующим 58-й общевойсковой армией. Его подразделение организовало оборону и остановило контрнаступление ВСУ в Запорожье.

Ранее Попов в разговоре со своими подчиненными распространил информацию о его конфликте с начальством из-за недостатка оружия и «массовой гибели и увечий» солдат. Он утверждает, что его начальники максимально быстро составили приказ и отстранили Попова от службы.

«Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться», — сказал 13 июля глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.