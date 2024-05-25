«Сдаваться не буду, пусть меня убьют». Сумасшедший чеченец взял заложницу и пострелял в Петербурге Забаррикадировавшийся в Петербурге Алханов умер после штурма его квартиры

В Санкт-Петербурге спецназ нейтрализовал уроженца Чечни, который устроил стрельбу. Мужчина скончался примерно через полчаса после штурма его квартиры. Сначала злоумышленник стрелял в продавца магазина, который сделал ему пару недель назад замечание, затем забаррикадировался в квартире, взяв в заложники свою супругу, изредка постреливая в воздух и по сотрудникам правоохранительных органов. Представители властей Чечни сообщили, что у дебошира было несколько серьезных заболеваний, которые могли стать причиной подобного поведения. В квартире он хранил два обреза и два пистолета. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу на улице, забаррикадировался в квартире и открыл огонь по приехавшим его задержать полицейским, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«78.ru» пишет, что сначала житель Санкт-Петербурга выстрелил в продавца магазина у жилого дома, расположенного на Народной улице, затем забаррикадировался в квартире, взял в заложники женщину и атаковал сотрудников правоохранительных органов. Все это устроил 59-летний уроженец Чечни. По предварительной информации, он был судим за умышленное убийство и другие преступления, а после освобождения неоднократно проходил лечение в психиатрических больницах.

Все началось две недели назад

«Фонтанка» пишет, что в середине мая продавец рыболовного магазина сделал замечание местному жителю из-за курения в общественном месте, после чего между ними возник конфликт. Пострадавший сообщил, что 25 мая этот же мужчина выстрелил в него из травматического пистолета.

По словам продавца, до инцидента он не был знаком с нападавшим. В день происшествия пострадавший зашел в букмекерскую контору разменять деньги, где увидел своего оппонента.

«Он как раз в этот момент пришел и говорит мне: «Если еще раз сделаешь мне замечание, то я тебя здесь похороню». Потом он меня ударил», — сказал пострадавший 78.ru.

Продавец ударил нападавшего в ответ, после чего уроженец Чечни развернулся и ушел. Через 15 минут мужчина вернулся с пистолетом, встретил потерпевшего на лестнице и выстрелил в него как минимум три раза. Пуля попала в голову, но прошла по касательной, оставив только глубокую царапину.

Продавцу потребовалась медицинская помощь. Бригада «скорой» отвезла его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Очевидцы рассказали, что стрелок совершил нападение около спортивной площадки, где играли дети. Они сразу же закричали и разбежались. Прохожие сообщили в полицию, как и сам пострадавший.

Жена в заложниках

После сообщений очевидцев на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По данным 78.ru, нападавший увидев полицейских, забежал в свою квартиру и забаррикадировался там. Издание сообщило, что он успел выстрелить в одного из сотрудников.

«Пуля прошла по касательной и не повредила жизненно важные органы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, внутри квартиры также находилась женщина, скорее всего, жена подозреваемого, которую он взял в заложники. Соседи рассказали «Фонтанке», что супруги уже давно живут вместе, они характеризуют их положительно.

Полицейским удалось вывести из квартиры женщину. «Фонтанка» опубликовала кадры, на которых босоногую местную жительницу ведут под руки медики.

Сотрудники правоохранительных органов призывали подозреваемого сдаться. Однако он отказался и не менее четырех раз выстрелил в воздух. Соседи сняли на видео, как мужчина в темной одежде стоит на застеленном балконе и стреляет из окна. Экстренные службы приняли решение эвакуировать жителей. На место приехали сотрудники силовых ведомств, спасатели и бригады «скорой».

«Сдаваться не буду, пусть меня застрелят», — кричал подозреваемый с балкона.

Штурм квартиры

«Фонтанка» пишет, что полицейские решили брать квартиру штурмом, так как подозреваемый оказался выходить и продолжил стрелять, даже в сторону сотрудников правоохранительных органов. Для этого на место пригласили СОБР Росгвардии.

Пресс-служба ведомства в Telegram-канале сообщила, что сотрудники «в соответствии с законодательством применили табельное оружие».

«Злоумышленник нейтрализован», — говорится в публикации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telergam-канале уточнил, что спецназ проник в квартиру подозреваемого «через балкон, применив светошумовые гранаты». Мужчина открыл огонь, после чего его нейтрализовали. Депутат отметил, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Подозреваемый снимал однокомнатную квартиру на восьмом этаже многоквартирного дома. Полицейские нашли внутри два обреза и два пистолета.

Сразу после произошедшего нападавшего осмотрели медики. 78.ru пишет, что мужчина еще подавал признаки жизни. Реанимационная бригада оказала ему необходимую помощь, однако травмы подозреваемого оказались не совместимы с жизнью.

Хинштейн отметил, что нападавший не был застрелен. Якобы он получил тяжелые контузии и скончался через полчаса после начала штурма.

«Человек с умственными отклонениями»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telergam-канале назвал провокаторами тех людей, которые делают упор на национальности стрелка.

«Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. Человек с умственными отклонениями, который, кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания. Поэтому убедительная просьба не распространять слухи или сплетни о действиях психически нездорового человека. Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме», — отметил министр.

Руководитель представительства главы Чеченской Республики в СЗФО Алаш Оздамиров приехал на место событий. Он заявил, что земляки, проживающие в Санкт-Петербурге, знают подозреваемого. Оздамиров отметил, что у мужчины диагностирован сахарный диабет и онкология. Якобы эти заболевания приносили серьезные страдания Алханову, что могло стать причинами «отклонений в поведении».