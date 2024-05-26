Врач опровергла популярный миф о том, что детей надо брить, чтобы волосы росли лучше

В обществе распространен миф, что бритье волос у детей в первый год жизни в дальнейшем способствует более быстрому и лучшему росту волоса. Однако, на данный момент нет ни одной научной статьи или исследования, которое подтвердило бы, что сбривание волос у годовалых детей в будущем будет влиять на структуру и качество волоса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Христина Осепян.

«За крепость и качество волос отвечают наследственные или генетические факторы, которые передаются по наследству. При этом детские волосы отличаются по своей структуре от волос взрослого человека — они более легкие и пушистые», — объяснила она.

По словам трихолога, бритье волос не способствует их укреплению или улучшению его пигментной составляющей.

«Это лишь иллюзия, что волос стал более плотный и темный. Поэтому бритье детей в год остается на усмотрение родителей, но не способствует их более качественному или быстрому росту», — резюмировала трихолог.

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