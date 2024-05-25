Динамовское проклятье существует, «Зенит» снова чемпион: итоги РПЛ сезона-2023/24

Впервые за десять лет судьба медалей сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) решалась в последнем туре. По итогам невероятной по эмоциям и интриге концовки шестой подряд чемпионский титул забрал петербургский «Зенит», получив право забрать трофей на вечное хранение. «Краснодар», переиграв другого претендента на чемпионство — столичное «Динамо», — впервые в истории стал вторым, а москвичи довольствовались бронзой, хотя на протяжении всего матча с «быками» оставались всего в одном голе до чемпионства.

«Напишите о них пару красивых слов»

Такими словами Марцел Личка завершил послематчевую пресс-конференцию по итогам игры против «Краснодара», куда позвал весь стафф клуба: начиная от администраторов и сотрудников клубных медиа, до массажистов и реабилитологов. Чешский специалист попросил журналистов найти силы и не писать гневных слов после того, как его команда упустила уникальный шанс выиграть чемпионат, которого не было с 1986 года, когда ровно так же, как и сейчас динамовцам Москвы было достаточно гостевой ничьей в последнем матче сезона.

36 лет назад москвичи уступили в Киеве своим одноклубникам, подарив им чемпионский титул, а сегодня не смогли добиться приемлемого для себя результата, опустившись с первой на третью строчку в таблице.

«Динамо» боролось до последней минуты основного времени, пробив на исходе 80-й минуты дважды в правую штангу левых по телевизионной картинке ворот стадиона «Краснодар» — оба раза в теории эти удары мог потащить Матвей Сафонов, если бы они шли в створ, но этого мы уже никогда не узнаем. А на 90-й минуте вторую желтую карточку схватил Сергей Паршивлюк — бывший капитан московского «Спартака», который так и не стал чемпионом с родной командой. Судьба подарила ему шанс надеть на шею долгожданную золотую медаль, но после удаления бело-голубые даже и не помышляли об атаке — наоборот, Лещук дважды в безвыходной ситуации потащил удары Кордобы, помешав «быкам» забить второй мяч.

В это время в Санкт-Петербурге завершался камбэк года. После 0:0 в первом тайме сначала ростовский Роналдо ввел большинство футбольных болельщиков, мечтавших увидеть нового чемпиона России, в состояние экстаза, выведя свою команду вперед, после чего хозяева выкрутили все мощности на максимум, забив два — сначала Мантуан уверенно реализовал пенальти за игру рукой сразу у двух игроков «Ростова», выхватив перед этим мяч у штатного пенальтиста Клаудиньо, а затем Артур, купленный на замену ушедшему Малкому и пока никак не сумевший приблизиться к уровню своего соотечественника, навсегда увековечил свое имя в истории «Зенита», несложным ударом пробив голкипера Сергея Песьякова — проводящий свой последний поединок за желто-синих вратарь отбил мяч в сетку, сделав «Зенит» чемпионом.

Петербургский клуб выиграл чемпионат, набрав рекордно малые 57 очков — так мало чемпион России не набирал очков никогда. «Краснодар» и «Динамо» закончили сезон с активом в 56 баллов, южане оказались выше за счет двух побед в очных встречах (1:0 дома, 3:1 на выезде).

«Динамо» поплатилось за то, что играло на ничью

Бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что бело-голубые упустили уникальную возможность выиграть РПЛ, которая может появиться вновь еще не скоро.

«Чемпионат был очень интересным, особенно его вторая часть. Много было интересных игр как в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы. Если поначалу за призовые места боролись примерно пять-шесть команд, то к концу турнира остались три претендента на победу. «Динамо» допустило ошибку, играя на мой взгляд с «Краснодаром» на ничью. Надо было стараться играть активнее, контролируя мяч», — заявил эксперт.

Также Гладилин заявил, что считает везением очередное чемпионство петербургского «Зенита».

«Динамо» упустило победу в чемпионате, а «Зениту» повезло обыграть «Ростов», очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без нее это была ничейная игра, «Ростов» не заслуживал поражения. Но в футболе такое случается. «Динамо» проиграло свой чемпионат и потеряло золотые медали, которые буквально лежали перед ними. Их осталось только забрать. Теперь может еще лет десять такого шанса не будет», — заключил Гладилин.

«Балтика» и »Сочи — в Первой лиге, «Пари НН» и «Урал» — в стыках

Не менее интересной была интрига на дне таблицы, и если «Сочи» забронировал последнее место и путевку в Первую лигу еще по итогам прошлой недели, то у калининградской «Балтики» еще оставались теоретические шансы на спасение. Для этого команде Сергея Игнашевича было необходимо обыгрывать дома «Локомотив» и ждать потери очков от «Пари НН» и воронежского «Факела» — при равенстве очков с этими командами балтийцы опережали бы их за счет преимущества по личным встречам.

Но жизнь оказалась жестокой — не сложилось ни первого, ни второго: «железнодорожники» довольно просто увезли три очка, забив три мяча и пропустив один, а прямые конкуренты «Балтики» набрали очки — «Факел» переиграл «Ахмат» и выбрался из зоны стыковых матчей, а нижегородцы увезли ничью из Самары, поднявшись на 13-е место.

Теперь «Пари НН» будет бороться за право сыграть в новом сезоне РПЛ с тульским «Арсеналом», который занял четвертое место по итогам турнира Первой лиги, а екатеринбургский «Урал» встретится с тольяттинским «Акроном». Первые матчи пройдут на стадионах команд РПЛ 29 мая, а 1 июня состоятся ответные поединки.