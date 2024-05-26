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В посольстве сочли, что выпадами в адрес Путина Байден оскорбляет весь российский народ

Антонов заявил, что выпадами в адрес Путина Байден оскорбляет весь российский народ

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MFA Russia/Global Look Press

Нынешний глава Белого дома Джо Байден выпадами в адрес президента РФ Владимира Путина оскорбляет весь народ. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны», — заявил дипломат.

Он обратил внимание, что «словесное хамство» и попытки самоутвердиться за счет имиджа российского лидера отражают злобу Вашингтона, так как Россия, бросает вызов миропорядку. Он призвал американские власти смириться с тем, что Россия продолжает проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах.

Накануне Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера, назвав его «жестоким тираном».

Ранее журналист Такер Карлсон сравнил Путина и Байдена.

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