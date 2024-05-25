Над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун» и снаряды РСЗО Vampire

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Нептун» и снаряды РСЗО Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, противник применил противокорабельные ракеты (ПКР) «Нептун» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». ПВО сбили одну ракету и 29 снарядов.

Накануне ПВО ликвидировали над Белгородской областью 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Отмечается, что около 19:00 мск дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для нее ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70.

До этого сообщалось, что серия взрывов произошла в центральной части Белгорода на фоне режима ракетной опасности, объявленного в городе.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).