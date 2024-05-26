Эксперт назвал способы, как избежать выгорания представителям креативных профессий

Профессиональное выгорание — это отсутствие мотивации и вдохновения, эмоциональное и физическое истощение, состояние перманентной усталости и перенапряжения в процессе ежедневной рабочей деятельности. Выгорание выражается у всех по -разному — от полной апатии и безразличия к происходящему до проявления агрессии к окружающим. Кирилл Диденок, digital-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM рассказал «Газете.Ru» о возможных причинах выгорания и дал советы, как его избежать.

По его словам, к выгоранию более склонны представители креативных профессий — журналисты, маркетологи, рекламщики, PR и SMM-специалисты, креативные директора и т.д.

«Во-первых, им приходится постоянно подстраиваться под реалии современной действительности — введение ограничений и новых правил индустрии, блокировки соцсетей, появление новых площадок и т.д. Работа в непростой отрасли добавляет стресса и дополнительных переживаний. Во-вторых, digital-мир — это место дедлайнов, требующих выполнения задач в очень сжатые сроки. Все нужно делать быстро и без права на ошибку, чтобы достигать поставленных целей и быть на шаг впереди конкурентов. В -третьих, работа креаторов часто не ограничивается 8-часовым рабочим днем. Регулярная проверка рабочих чатов и почты, выполнение срочных задач до и после работы — то, что мешает сохранить тот самый баланс между работой/профессией и другими сферами своей жизни», — объяснил он.

Эксперт поделился советами, которые помогут избежать выгорания.

«Добавьте в вашу жизнь физическую активность. Для творцов, которые задействуют на работе весь свой интеллектуальный ресурс, очень важно регулярно переключаться на физическую активность. «Отключая» мозг и наполняя тело эндорфинами, вы получаете заряд положительных эмоций, энергии и вдохновения. Спортзал, йога, катание на велосипеде и даже часовая прогулка с собакой после работы дадут возможность перезагрузиться. В отпуске выбирайте места, где можно не только созерцать и размышлять, но и сочетать это с занятиями спортом, плаванием, прогулками», — посоветовал он.

Также, уделяйте время качественному отдыху и сну. Важность этих двух аспектов актуальна абсолютно для всех. Но именно у представителей креативных профессий в виду специфики деятельности очень сильно «ломается» график. И даже в отпуске многие не могут полностью абстрагироваться от работы. Научитесь брать паузу, позвольте себе полностью расслабиться и не переживать за рабочие процессы. Качественно отдыхая и высыпаясь, вы будете гораздо более эффективным, продуктивным и мотивированным.

«Если чувствуете, что выгорание уже близко, попробуйте временно сменить вектор деятельности в рамках своей профессии. Займитесь другим проектом, переключитесь с творческих на административные функции. Определите вашу мотивацию. Важно регулярно сопоставлять свои амбиции с реальными задачами и корректировать вектор своего развития при необходимости. Например, если вы мечтаете стать PR-директором, а задачи и проекты, в которых вы участвуете, никак не ведут вас к достижению этой цели — это почти наверняка приведет вас к выгоранию. Проанализируйте, что могло бы вам помочь — проявление большей инициативы, смена команды, беседа с руководителем и HR», — добавил специалист.

Самое важное — не стоит долго терпеть неудовлетворенность своей работой. В команде любые сложности решить гораздо проще, поэтому не стесняйтесь обращаться к руководству или к HR вашей компании, резюмировал он.

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