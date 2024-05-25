«Такой потребности нет»: Кремль ответил на слухи о неизбежности новой волны мобилизации В Кремле исключили новую мобилизацию в России

Financial Times написала, что в России «новая волна частичной мобилизации станет неизбежной к концу этого года или началу следующего года». По словам источника газеты, без этой меры ВС РФ не удастся удержать преимущество на поле боя. В Кремле усомнились в том, что британское издание понимает реальную картину.

В России не будут проводить мобилизацию, так как в ней нет потребности, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Таким образом он прокомментировал публикацию Financial Times, где сказано, что РФ якобы вновь прибегнет к такой мере пополнения рядов ВС РФ.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — отметил Песков.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года для набора 300 тыс. военнослужащих. В армию призвали мужчин с опытом боевой службы, обладающих военно-учетной специальностью. Также на постоянной основе набирают желающих пройти службу по контракту. По данным РИА Новости, за 2023 год около 540 тыс. человек пожелали участвовать в СВО на контрактной основе, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

Что написала FT

23 мая британская деловая газета Financial Times опубликовала статью «Российская армия ищет новых рекрутов». Согласно материалу, власти РФ используют «новую стратегию» для того, чтобы «удовлетворить потребности в рабочей силе» для участия в боевых действиях в зоне СВО, не прибегая к новой мобилизации.

«При расследовании дела российская полиция теперь предлагает подозреваемым возможность снять с себя все обвинения до суда, если они согласятся пройти службу в армии на Украине», — отмечается в статье.

FT добавила, что десятки тысяч осужденных преступников в России уже отправились на фронт, после того как им пообещали амнистию по возвращении. Однако живая сила нужна в большем количестве, поэтому подобные сделки предлагают и подозреваемым по уголовным делам. Кроме того, согласно данным британского минобороны, властям РФ удавалось вербовать около 30–40 тыс. солдат каждый месяц, предлагая «щедрую заработную плату» служащим по контракту.

Издание побеседовало в том числе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Литвиненко. По его словам, несмотря на взятие под контроль значительной части Харьковской области, России потребуется гораздо больше людей, чтобы овладеть Харьковом. Литвиненко полагает, что сейчас цель ВС РФ в регионе — создание буферной зоны для защиты Белгородской области.

Согласно тексту публикации, в настоящее время Россия имеет преимущество на поле боя, однако для удержания позиций ей нужно больше людей. Источник газеты, близкий к Минобороны РФ, считает, что из-за этого власти страны могут выйти за рамки своей стратегии по пополнению рядов военных:

«Правительство может какое-то время продолжать использовать эту систему [набор осужденных и обвиняемых], <...> но к концу этого года или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной».

По его мнению, без мобилизации российское наступление летом невозможно.

«Российские власти, по крайней мере на данный момент, все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы защитить остальную часть общества от военных действий», — заметил источник.

Что говорят о мобилизации власти РФ

В середине мая тогдашний кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете федерации подчеркнул, что ведомство не планирует проводить мобилизацию. При этом он признал, что есть проблемы с комплектованием армии:

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но тем не менее этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в конце апреля после слов коллег о новой мобилизации сообщал, что система комплектования Вооруженных сил в полном объеме обеспечивает выполнение всех стоящих перед ними задач. Тогда он резко отреагировал на слова первого зампреда комитета по обороне Алексея Журавлева о том, что мобилизованным «нужна замена».

«Некоторые коллеги, к сожалению, продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции. Такие вопросы, как комплектование Вооруженных сил, находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности», — заявил Картаполов.

В феврале слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области опровергал министр обороны Сергей Шойгу: «Это глупость, полная абсолютно».