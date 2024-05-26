В Москве заметили первого иностранного дипломата на российском автомобиле Aurus

В Москве замечен российский автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами. Об этом сообщает издание Motor.ru.

По его данным, красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

«Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», — отмечается в статье.

24 мая посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск может закупить несколько автомобилей Aurus для использования первыми лицами государства.

23 мая российский Минпромторг сообщил, что производство обновленной версии автомобилей Aurus Senat на заводе в Елабуге планируется начать в 2025 году.

В феврале президент России Владимир Путин передал в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну машину представительского класса Aurus. В Кремле объяснили, что когда глава Северной Кореи приезжал в Россию, то эта машина ему очень понравилась. Сестра лидера Ким Ё Чжон назвала автомобиль «лучшим подарком», а в Южной Корее объявили передачу Aurus нарушением санкций и пообещали пожаловаться в ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ким Чен Ын впервые выехал на подаренном Путиным Aurus.