Московские врачи вылечили еще 6575 пациентов от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 6 575 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 464 984.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей отсутствуют планы по закрытию столицы или отдельных секторов экономики из-за пандемии коронавируса.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве на сегодняшний день выявлено 612 248 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 8 978 человек, вылечились 458 409 пациентов.

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