В Латвии продлили режим ЧП

Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Латвии в связи с пандемией, продлен до 11 января. Соответствующее решение принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению, передает ТАСС.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее потребовал продления режима чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением COVID-19.

Кариньш заявил, что ситуация с распространением коронавируса крайне серьезна и правительство вынуждено продлить режим ЧП и ужесточить ограничения, чтобы снизить контакты между людьми и преломить цепочки заражения.

«Основное из принятых сегодня решений - продление ЧП до 11 января. При этом мы возвращаемся к старому регулированию, что «два человека - 2 м». Мы максимально ограничиваем контакты между людьми», — говорится в сообщении.

Также правительство постановило, что маски для лица впредь нужно носить во всех помещениях, в том числе на работе, кроме дома.

Запрещается проводить частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Вводятся дополнительные ограничения торговли и по выходным теперь будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктовые магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.

Также решно ввести усиленный контроль на границах, чтобы все въезжающие в республику заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Больные. И не лечатся

— Коронавирусом в Канаде заразились более 350 тысяч человек

— Премьер Латвии будет добиваться продления режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19