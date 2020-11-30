Врачи сообщили о падении уровня антител у переболевших коронавирусом москвичей

У москвичей, переболевших коронавирусом, уровень антител начинает снижаться спустя четыре месяца после выздоровления, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом пишет ТАСС.

Проценко отметил, что за год так и не удалось найти препарат, который точно убивал бы вирус.

«Очень ждем вакцинацию и естественный иммунитет. Все не так просто, вот прошло четыре месяца, и мы прекрасно понимаем, что сейчас концентрация иммуноглобулина G к четвертому месяцу снижается», — сказал врач.

В то же время он подчеркнул, что это не лишает людей иммунитета, потому что при повторном контакте с вирусом организм начинает интенсивно вырабатывать антитела.

В столице коронавирусом заразились 605 724, выздоровели 452 184, погибли 8 902 пациента.

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