СК возбудил дело из-за убийства женщины и четырехлетней девочки в Саратове

Следствие завело уголовное дело в связи с обнаружением в Саратове тел четырехлетней девочки и ее мамы с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает управление СК России по Саратовской области.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что вечером в воскресенье, 29 ноября, отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова обнаружил в квартире на улице Чернышевского тела своей дочери и четырехлетней внучки с ножевыми ранениями.

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