В Индии мужчина вернулся домой через несколько дней после своей кремации
В индийском районе Парганас мужчина вернулся домой спустя несколько дней после того, как семья кремировала якобы его тело, передает NDTV.
По данным телеканала, 11 ноября 75-летний мужчина был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. Через два дня семье пациента сообщили о его смерти, а затем выдали тело.
Тело находилось в полиэтиленовом пакете в связи с мерами безопасности из-за COVID-19. Поэтому семья не разглядела лица покойного. 13 ноября умершего кремировали.
А через несколько дней семейству позвонили из больницы и попросили забрать выздоровевшего родственника.
«Мы шокированы и удивлены. Мы привезли отца домой и теперь не знаем, кого кремировали», — сказал сын пациента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Житель Казахстана «воскрес» через два месяца после похорон
— В Индонезии мужчина вернулся домой спустя 7 часов после своих похорон