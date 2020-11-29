В Индии мужчина вернулся домой через несколько дней после своей кремации

В индийском районе Парганас мужчина вернулся домой спустя несколько дней после того, как семья кремировала якобы его тело, передает NDTV.

По данным телеканала, 11 ноября 75-летний мужчина был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. Через два дня семье пациента сообщили о его смерти, а затем выдали тело.

Тело находилось в полиэтиленовом пакете в связи с мерами безопасности из-за COVID-19. Поэтому семья не разглядела лица покойного. 13 ноября умершего кремировали.

А через несколько дней семейству позвонили из больницы и попросили забрать выздоровевшего родственника.

«Мы шокированы и удивлены. Мы привезли отца домой и теперь не знаем, кого кремировали», — сказал сын пациента.

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