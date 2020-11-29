В России выявили 26 683 новых случая коронавируса
Катерина Медведева
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В России зафиксировали 26 683 новых случая коронавируса, передает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
За прошедшие сутки также выздоровели 21 987 человек, скончались 459.
Всего инфекция была выявлена у 2 269 316 жителей России. За все время пандемии вылечились 1 761 457 пациентов, скончались 39 527.
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