Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Бернст Ю.
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За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 5 576 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве за все время, увеличилось до 447 111.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнили в штабе.
С начала пандемии в столице COVID-19 заразились 592 415 человек. Из них скончались — 8 828 пациентов.
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