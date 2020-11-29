Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 5 576 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве за все время, увеличилось до 447 111.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнили в штабе.

С начала пандемии в столице COVID-19 заразились 592 415 человек. Из них скончались — 8 828 пациентов.

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