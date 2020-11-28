В Париже на протестах задержали 46 человек
В Париже полицейские задержали 46 участников акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местных правоохранителей.
«Было произведено 46 задержаний за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещённого оружия и так далее», — сообщили полицейские.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен осудил насилие против правоохранителей.
По новому закону о глобальной безопасности, который недавно приняли во Франции, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Париже на протестах начались беспорядки
— В Париже на протесты вышли 46 тысяч человек
— В Париже на акциях протеста пострадали почти 40 правоохранителей