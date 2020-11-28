В России выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

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В России зафиксировали 27 100 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день умерли 510 человек, полностью выздоровели 27 296 — это максимум с начала пандемии.

Всего коронавирус подтвердился у 2 242 633 жителей России. За всю пандемию скончались 39 068 пациентов, выздоровели 1 739 470.

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