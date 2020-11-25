Шотландия закрепила право женщин на бесплатные прокладки и тампоны
В Шотландии приняли закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, необходимых во время менструации.
Члены парламента единогласно приняли законопроект о бесплатном предоставлении тампонов и прокладок.
Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон.
Согласно нововведению, шотландское правительство должно будет создать «схему», которая позволит всем нуждающимся получить бесплатно гигиенические товары, в том числе в школах, колледжах и университах. Кроме того, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.
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