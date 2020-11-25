В мире число умерших от COVID-19 превысило 1,4 млн

Более 1,4 млн смертельных случаев от коронавируса было зафиксировано в мире. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, во всем мире скончались уже 1 407 542 пациентов с COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 59 671 202. При этом вылечились от болезни уже 38 189 510 человек.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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