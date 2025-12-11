На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Привычка постоянно грызть семечки зубами оказалась опасной

Стоматолог Черношей: привычка грызть семечки зубами опасна для эмали и десен
Shutterstock/FOTODOM

Многие считают привычку грызть семечки безобидной, однако для зубов она может иметь серьезные последствия, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Анастасия Черношей.

«Прежде всего, при регулярном разгрызании семечек увеличивается риск сколов эмали. Несмотря на то, что эмаль является самой твердой тканью в организме человека, она устойчива именно к жевательным нагрузкам, но не к точечному давлению твердых предметов. При накусывании нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края, что постепенно приводит к микротрещинам и в последствии к дефекту в виде треугольника на режущем крае зуба», — рассказала Черношей.

Такой дефект, по ее словам, может затрагивать не только эмаль, но и дентин, и, как следствие, привести к повышенной чувствительности зуба и болевым реакциям на горячее и холодное, кислую и сладкую пищу, холодный воздух на улице.

«Для людей с пломбами, коронками и винирами привычка грызть семечки особенно опасна. Пломбировочный материал менее прочен, чем собственная ткань зуба, а керамические конструкции хотя и надежны, но не рассчитаны на такую точечную нагрузку. Часто пациенты сталкиваются с тем, что пломбы вылетают, а на коронках появляются сколы из-за регулярного раскусывания семечек», — добавила стоматолог.

Кроме того, привычка грызть семечки негативно сказывается на состоянии десен. Оболочка семечек может травмировать мягкие ткани, вызывая воспаление. А острые кусочки шелухи способны забиваться в десневой карман, создавая условия для размножения бактерий, что повышает риск гингивита и пародонтита.

К тому же привычка грызть семечки приводит к интенсивному образованию налета. Мелкие частицы легко застревают между зубами, а масло, содержащееся в семечках, создает среду для бактерий. При недостаточно тщательном уходе это ускоряет развитие кариеса, неприятного запаха изо рта и воспалительных процессов.

«Если отказаться от семечек полностью сложно, рекомендую хотя бы не очищать их зубами. Гораздо безопаснее употреблять семечки уже очищенными», — подчеркнула Черношей.

Ранее была названа неочевидная причина, из-за которой разрушаются и выпадают зубы.

