Нацгвардия и «корейский сценарий»: новые детали мирного плана США по Украине

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине может предусматривать наличие у Киева дополнительных сил безопасности помимо ВСУ, например, нацгвардии, сообщает WP. При этом вопрос о максимальной численности армии остается спорным: Киев согласился на 800 тысяч военных, тогда как первоначальный вариант инициативы предполагал 600 тысяч, а также отказывается вводить ограничения на уровне конституции. Кроме того, рассматривается возможность решения территориального спора с помощью «корейского сценария». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине может включать положение о наличии у Киева дополнительных сил безопасности кроме Вооруженных сил. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

«Независимо от номинальной численности армии, официальные лица заявляют, что могут быть дополнительные силы, такие как национальная гвардия или другие вспомогательные силы», — пишет газета.

Источники WP утверждают, что решение по ограничению количества военнослужащих еще не достигнуто, так как Киев отказывается закреплять его на уровне конституции , как предлагает сделать Россия.

Ограничение для ВСУ

25 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила, что Киев согласился ограничить численность армии до 800 тыс. человек, тогда как первоначальный проект мирного соглашения США предполагал верхний порог в 600 тыс.

Повышение порога до 800 тыс. также поддержали европейские страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что к началу 2025 года в ВСУ служили 880 тыс. солдат и офицеров.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что Киев не согласится на условия по численности вооруженных сил, так как Украина не потерпела поражения в военных действиях.

«Разговоры о численности армии вообще не существенны, в том числе и для [президента России Владимира] Путина. 500 или 800 тысяч, какое это для него имеет значение? Там вопрос глубже. Сначала в мирном плане говорится о нашем суверенитете, а в следующих нам диктуют, какая численность должна быть в украинской армии. Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать», — приводит его слова УНИАН.

При этом экс-офицер разведки Иван Ступак в эфире телеканала «Новости.Live» заявил, что Украина не может позволить себе содержать вооруженные силы из 800 тыс. военнослужащих без поддержки со стороны Запада.

«800 тысяч — это очень много, мы не в состоянии обеспечить такое количество военных. Германия — 180 тысяч, Польша — 200 тысяч, у нас не может быть 800 тысяч. Мы не можем в мирное время держать такую армию», — сказал он.

Как в Корее

The Washington Post также сообщает, что в рамках обсуждения мирного плана США Киев хочет получить членство в Евросоюзе в 2027 году, а также гарантии безопасности от США, которые будут ратифицированы американским конгрессом. При этом Европа подпишет отдельный документ.

Кроме того предлагается создание демилитаризованной зоны от Донбасса до Херсона, за которой будет расположена зона мониторинга за запретом на размещение тяжелых вооружений. The Washington Post отмечает, что Киев отказывается от вывода войск с территории Донбасса, однако допускает «корейский сценарий» с созданием демилитаризованных зон.

Издание Axios 8 декабря сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял условия мирного плана США.

Сам Трамп вскоре после этого заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Президент США отметил, что украинский лидер не ознакомился с актуальной версией мирного плана, который уже якобы высоко оценили украинские чиновники и военачальники. Однако конфликт продолжается, поэтому Трамп рекомендовал Зеленскому «найти время».

Financial Times 10 декабря написала, что Трамп дал Владимиру Зеленскому «считаные дни», чтобы тот дал ответ на предложенный мирный план. Источник FT, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения к католическому Рождеству — 25 декабря .