Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 30

Собянин: система ПВО Минобороны сбила на подлете к Москве 31-й беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере Max о ликвидации 31-го БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона. Последний беспилотник был нейтрализован в 3:10.

Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.

Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.

