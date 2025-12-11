Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 30

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере Max о ликвидации 31-го БПЛА противника, летевшего к столице.
По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона. Последний беспилотник был нейтрализован в 3:10.
Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.
Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.
