Глава РСПП считает необходимой защиту покупателей недвижимости

Шохин: необходима процедура защиты добросовестных покупателей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России необходима процедура, которая защищает добросовестного покупателя. Об этом газете «Ведомости» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он отметил, что дела об оспаривании сделок приватизации, когда имущество приобреталось добросовестным покупателем, и дела с недвижимостью по так называемой «схеме Долиной» перекликаются. «Казус Долиной» помогает расширить понятие добросовестного приобретателя. Следует четко определить его права, чтобы он не нес ответственности за другие нарушения, в том числе за ошибки органов власти или за взаимоотношения продавца с мошенниками.

В связи с этим Шохин подчеркнул, что нужна процедура, защищающая добросовестного покупателя. Он указал, что имеется много случаев, когда добросовестный покупатель остается и без денег, и квартиры. То же самое происходит и с имуществом бизнеса, когда добросовестный покупатель приобретает его, не зная, что там могли быть коррупционные схемы.

10 декабря глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов предложил внести изменения в закон «О госрегистрации недвижимости», которые бы предусматривали возможность приостановки сделок по запросу МВД при обнаружении признаков мошенничества.

27 ноября суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал о последствиях запроса Верховным судом России дела Долиной.

Скандал вокруг Долиной
