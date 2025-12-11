На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании нашли древнейшие в Европе следы костра

В Британии обнаружены самые древние в Европе следы костра возрастом 400 тыс. лет
true
true
true
close
ArtPhoto21/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании в графстве Суффолк обнаружены древнейшие в истории Европы следы костра, который был разведен 400 тыс. лет назад. Об этом сообщается на сайте Британского музея.

В 2021 году группа археологов под руководством Ника Эштона и Роба Дэвиса, ведя раскопки в глиняном карьере у деревни Барнэм, нашла участок нагретой почвы, расколотые от жара кремневые ручные рубила и два небольших куска пирита, использовавшихся в качестве кресала. Ученым понадобилось четыре года, чтобы доказать, что нагрев глины не был вызван лесным пожаром. Геохимические анализы показали температуру свыше 700°C и многократное использование огня в одном и том же месте, что свидетельствует о разведении людьми костра.

По мнению профессора Криса Стингера, разжигавшие огонь люди были ранними неандертальцами.

До этого открытия самые древние следы разведения огня были обнаружены в северной части Франции и имели давность в 50 тыс. лет.

В сентябре сообщалось, что международная группа ученых под руководством Тюбингенского университета обнаружила в Нижней Саксонии (Германия) окаменелые следы древних людей возрастом 300 тысяч лет.

Ранее в Польше нашли древнейший в мире бумеранг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами