Трамп рассказал о встрече в Европе по украинскому кризису

Трамп: США в выходные могут принять участие во встрече в Европе по Украине
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон в предстоящие выходные дни может принять участие во встрече в Европе для обсуждения вопросов, которые касаются урегулирования конфликта на Украине.

Он отметил, что в этих переговорах может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп подчеркнул, что европейские союзники США хотят провести переговоры с американцами в Европе.

«Мы примем решение [относительно этого] в зависимости от того, какой ответ они дадут. Мы не хотим напрасно тратить время, прежде чем мы отправимся на встречу, мы хотим кое-что узнать», — сказал глава Белого дома, не уточнив, какую именно информацию он рассчитывает получить.

Трамп также выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать в короткие сроки.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент Соединенных Штатов хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал президенту Украины Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.

Переговоры о мире на Украине
