Перевод продавцу на рынке может грозить обвинениями в финансировании терроризма и ВСУ

Перевести пару сотен на карту продавцу на рынке, в чате или Telegram-канале давно стало привычкой: быстро, без сдачи, иногда еще и со скидкой. Но эта самая операция в банковской выписке может однажды оказаться поводом для вопросов со стороны силовиков. О том, чем опасны анонимные переводы неизвестным людям, «Газете.Ru» рассказала адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

По словам адвоката, главный риск кроется в том, что покупатель вообще не контролирует дальнейшую судьбу своих денег.

«Вы видите только номер карты и фамилию, — говорит Полякова. — Что это за человек, какие еще поступления он получает и куда потом переводит средства, вы не знаете и проверить не можете».

Если владелец карты окажется фигурантом дела о финансировании терроризма или ВСУ, все входящие переводы, в том числе бытовые, автоматически попадают в зону внимания, предупредила эксперт. На бумаге действует презумпция невиновности, но на практике, отмечает она, именно плательщику приходится доказывать, что он покупал картошку и мясо, а не скидывался на запрещенную деятельность.

Еще одна проблема — отсутствие нормальных доказательств покупки, продолжила собеседница издания. Нет кассового чека, товарного чека, договора. В лучшем случае у клиента остается СМС или строчка в приложении банка.

«Факт перевода сам по себе не подтверждает, что была законная сделка. Для следователя вы просто человек, который отправил деньги неизвестному лицу», — объяснила адвокат. — Комментарий к платежу вроде «овощи» или «за сыр» юридической силы практически не имеет».

Опасным перевод делает не только крупная сумма. Закон не ставит ответственность в зависимость от размера перевода. Даже если речь идет о 500 рублях, при установлении связи с запрещенной структурой это может быть квалифицировано как финансирование, предупредила Полякова.

По мнению адвоката, единственный по-настоящему безопасный вариант — платить либо наличными, либо через официальные терминалы с выдачей чека.

«Касса и чек — это сразу два доказательства, что вы были покупателем, а продавец вел легальную деятельность. В случае проверки эти документы спасут ваши нервы и время», — подчеркнула она.

Если же продавец настаивает только на переводе на личную карту, следует задуматься, стоит ли продолжать сделку.

«Нужно помнить, что перевод незнакомому лицу на карту может в дальнейшем создать проблемы и риск привлечения к ответственности», — резюмировала Полякова.

