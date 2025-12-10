У Ларисы Долиной нашли тайный особняк. Она не платила за него налоги 12 лет

Лариса Долина больше 10 лет скрывала особняк в Подмосковье и не платила за него налоги, утверждает SHOT. По его данным, за это время артистка задолжала около миллиона рублей. А адвокат покупательницы квартиры певицы ранее сообщила, что Долина не платила и за спорную недвижимость — в итоге налог на имущество пришлось оплачивать покупательнице, которая квартирой фактически не пользуется. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Народная артистка России Лариса Долина могла не заплатить около миллиона рублей налогов за свой особняк в подмосковном поселке Славино. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в 2003 году певица купила в Подмосковье участок, где вскоре построила дом площадью 360 кв. м. Недвижимость Долина не скрывала и регулярно выкладывала фотографии и видео, в которых фигурировала дача.

При этом вскоре артистка также начала строить рядом четырехэтажный особняк площадью 660 кв. м. Строительство было завершено в 2011 году, однако оформлять жилье в собственность певица сразу не стала. Как уточняет SHOT, СМИ и налоговая ничего не знали об этой недвижимости артистки.

На кадастровый учет Долина поставила дом только в 2024 году. Это произошло после того, как ее обманули мошенники, укравшие у певицы деньги за проданную квартиру.

Таким образом она 12 лет не платила налоги на жилплощадь, которые в сумме составили около миллиона рублей.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Долиной Светлана Свириденко также рассказывала, что певица не платила налоги и за спорную квартиру, право собственности на которую ей вернул суд.

«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года; его заплатила [покупательница Полина] Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — отметила юрист, добавив, что речь идет о сумме более 100 тыс. руб.

Новая волна хейта

В начале декабря певица впервые рассказала, как на самом деле стала жертвой мошенников. По ее словам, злоумышленники позвонили ей под видом ректора университета, где работает Долина. Далее с ней разговаривали «начальник службы безопасности», «офицер ФСБ» и «сотрудник Росфинмониторинга». Именно последний рассказал певице, что на ее жилплощадь якобы покушаются мошенники, поэтому квартиру нужно срочно продать.

«Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», — цитировало агентство ТАСС один из документов в деле Долиной.

После признания и обещания вернуть деньги покупательнице квартиры на певицу обрушилась новая волна хейта, писала газета «Известия». В соцсетях россияне массово иронизировали над тем, что артистку «обманул Человек-паук» (как рассказывала певица, один из злоумышленников присылал ей фото якобы своего паспорта: в документе была использована фотография человека, похожего на голливудского актера Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука. — «Газета.Ru») и призывали не ходить на ее концерты, пока Долина не выполнит свое обещание.

Кроме того, как сообщало издание ROCKET MAG, артистку освистали во время премии «Песня года». Также певицу не включили в финальный номер премии, хотя, как писала журналистка Алена Жигалова, все последние годы ни одно исполнение композиции «Песня остается с человеком» не обходилось без Ларисы Долиной.

Певицу поддержали коллеги

В то же время некоторые коллеги по цеху, наоборот, поддержали артистку. Так, Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» призвал не осуждать Долину, заявив, что каждый в этой жизни может ошибаться.

«Я уверен, что Лариса Александровна справится с этой тяжелой ситуацией. Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс, и шел еще дальше», — отметил артист.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, жестко раскритиковал тех, кто призывал «отметить» Долину после скандала с квартирой, назвав этих людей неудачниками. Ранее в беседе с изданием «Абзац» Пригожин уже заявлял, что отмены концертов певицы — это заговор и специальная акция против нее.

«Долина здесь оказалась в роли грешницы, которую хотят забить камнями. Я не хочу быть среди тех, кто кидает в нее камни. Это не по-христиански», — отметил он.

Пригожин объяснил, что в деле две жертвы и закон должен защитить их обеих.

А певец Прохор Шаляпин призвал всех друзей Долиной «скинуться» и купить ей новую квартиру, а проданную недвижимость оставить покупательнице.

«Я за золотую справедливость, середину. Но за то, чтобы не добивать человека, не забывайте, что ей уже 70 лет. Не надо доводить ее до ручки», — заявил артист.