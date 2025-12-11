Президент Польши Навроцкий ничего не знал об истребителях МиГ-29 для Украины

Польский президент Кароль Навроцкий не осведомлен о планируемой передаче Киеву истребителей МиГ-29, заявил глава Бюро международной политики канцелярии главы государства Марчин Пшидач. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами, Пшидач отметил, что главу государства не проинформировали об этом важном вопросе. Поэтому в канцелярии президента с удивлением восприняли слова представителей правительства и командования польской армии о конкретных планах по передаче самолетов Украине.

Пшидач подчеркнул, что ранее Варшава передавала оружие Киеву не только с ведома, но и с согласия главы государства.

10 декабря Генеральный штаб польской армии сообщил, что Польша хочет передать Украине истребители МиГ-29, снимаемые с вооружения, в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов.

До этого Навроцкий обвинил Украину в отсутствии благодарности за оказанную военную помощь. По его словам, украинцы продолжают игнорировать национальные интересы Польши. Навроцкий указал на то, что остаются нерешенными исторические проблемы, в частности эксгумация на Волыни, и экономический кризис, захлестнувший страну. По словам президента, эти вопросы добавляют напряженности отношениям двух стран.

Ранее в канцелярии Навроцкого призвали Зеленского определиться, хочет ли он дружбы с Польшей.