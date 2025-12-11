На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пошутил про сети 6G

Трамп пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме пошутил, что сети 6G будут просвечивать кожу.

«Я был пионером 5G, а теперь 6G. Что это дает? Немного глубже взгляд под чью-то кожу? Мне нравились камеры в прошлом», — сказал он.

По мнению американского лидера, после шестого поколения последует следующее.

«Шестое поколение грядет, оно не успеет состариться, все будут говорить о 7G», — считает Трамп.

Также в ходе этой встречи с представителями СМИ глава Белого дома заявил, что в предстоящие выходные дни Соединенные Штаты могут принять участие во встрече в Европе для обсуждения вопросов, которые касаются урегулирования конфликта на Украине.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент Соединенных Штатов хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал президенту Украины Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.

