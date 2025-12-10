«Жрал и был счастливым человеком». 14 звезд, которые пополнели

Банально, но факт: звезды — тоже люди. Тоже любят поесть чего-нибудь вкусного и полежать на диване, пренебрегая спортзалом. И тоже иногда копят лишний вес.

Долгое время ряды набравших килограммы знаменитостей возглавлял Леонардо Ди Каприо. Он больше десяти лет назад стал гордым обладателем фигуры, которую называют «dad bod»: стройный в юности актер с возрастом стал походить на типичного батю с пузом у телевизора — даром, что детей у него нет. Однако в этом году Ди Каприо, похоже, решил вернуться в форму: еще весной СМИ обратили внимание, что актер явно постройнел, и предположили, что он борется с весом ради своей подруги, 27-летней модели Виттории Черетти.

Впрочем, иногда звезды показывают, что они не совсем обычные люди: простым смертным не нужно набирать по 15 кг ради роли и стремительно от них избавляться.

В преддверии Нового года, когда принимают решение начать новую жизнь, «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, которые в последние несколько лет набрали вес по тем или иным причинам.