Захарова: Россия уже спасала Европу, больше она это делать не будет

Россия спасала Европу, больше она делать этого не будет, теперь это задача самой Европы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на всероссийском форуме поддержки ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» в Национальном центре «Россия», ее слова приводит ТАСС.

«Прямой потомок Бисмарка (Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи. — прим. ред.) работает у нас журналистом, он гражданин Германии, знаете, что он мне сказал? Он мне говорит: «А когда вы нас спасете?» Я говорю: «Нет, мы вас уже один раз спасли, это было 80 лет назад», — сказала дипломат.

Захарова указала, что Россия спасла Европу, при этом от себя «кусок оторвала и отдала».

В конце октября отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявлял, что Россия столетиями спасала Европу. Он подчеркивал, что «без русской армии вся Европа говорила бы на немецком языке».

