Дания считает США потенциальной угрозой своей безопасности

Датская разведка назвала США возможной угрозой национальной безопасности
Mindaugas Kulbis/AP

Соединенные Штаты представляют потенциальную угрозу для национальной безопасности Дании. Об этом говорится в опубликованном отчете датской Службы военной разведки за 2025 год.

В документе отмечается, что Вашингтон все чаще использует экономическую и технологическую мощь, в том числе угрожая ввести высокие пошлины, для навязывания своей воли и больше не исключает применения военной силы даже против собственных союзников и партнеров.

Кроме того, обострение соперничества великих держав вызвало в Арктике растущий интерес Соединенных Штатов к Гренландии, которая является частью территории королевства.

В октябре американская газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

Ранее сообщалось, что в МИД Дании появился «часовой», который следит за словами Трампа.

