«Ко Дню сурка». Удастся ли Трампу завершить украинский конфликт в этом году?

Кремль будет следить за ситуацией на Украине после слов Зеленского о выборах

В Кремле заявили, что следят за обсуждениями мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Ранее появилась информация, что посланники главы Белого дома дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу соглашения, так как в Вашингтоне надеются заключить мирную сделку к католическому Рождеству. Как Трамп намерен заставить Зеленского ускорить переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ознакомились со всеми заявлениями, сделанными президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые касались России и позиции по украинскому урегулированию.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления американского лидера по темам членства Украины в НАТО, территорий и потерь земель Киевом «очень созвучны позиции России». При этом Песков подчеркнул, что Москва не стремится к быстрому урегулированию, так как рассчитывает на долгосрочный мир.

Накануне британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, опубликовала информацию о том, что в Белом доме рассчитывают заключить мирный договор между Россией и Украиной до католического Рождества — 25 декабря.

«Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер требовали от Зеленского принятия быстрого решения и дали ему несколько дней. В ответ на это украинский лидер заявил, что ему необходимо согласовать позиции со своими европейскими коллегами», — передает FT.

В материале газеты отмечается, что украинская сторона оказалась в сложном положении: между условиями России по территориям, которые она не готова принять, и требованиями США, которые она не может отклонить.

Позже источник издания «РБК-Украина» рассказал, что администрация президента США действительно хочет получить ответ от Украины по мирному плану как можно скорее, но установленного дедлайна по подписанию соглашения к Рождеству нет.

Ранее в интервью для Politico Трамп заявил, что Киеву придется принимать предложенные условия, хочет украинское руководство того или нет.

«Зеленскому придется взяться за дело и начать, скажем так, принимать условия… потому что он проигрывает», — сказал президент США.

В последние месяцы российские войска активно наступают по всей линии фронта. Под контроль российских вооруженных сил перешел важный транспортный узел, город Красноармейск (украинское название — Покровск).

Реалистичны ли сроки?

Дедлайн, якобы поставленный Трампом для заключения мирного договора между Россией и Украиной, выглядит абсолютно нереалистичным, учитывая нынешние позиции сторон. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«До католического Рождества, о котором, видимо, говорил Трамп, осталось всего лишь две недели. За это время без четкого плана, проработки и прямых переговоров крайне маловероятно, что стороны заключат мир», — сказал политолог.

С другой стороны, подобное заявление от Трампа может быть просто игрой на публику или очередным способом давления на Зеленского, отметил Безпалько.

«Конечно, последние заявления Трампа, особенно про необходимость выборов, могли бы оказать давление на Киев, но их уже не испугаешь просто заявлениями. Штатам нужно какой-нибудь более весомый аргумент предъявить, например, прекратить предоставлять доступ к связи Starlink, прекратить передавать разведданные. Настоящее давление на Зеленского сейчас может оказать только прекращение поддержки любого рода или символические санкции», — считает эксперт.

По его мнению, Зеленский и европейские лидеры уже показали, что не приемлют подход США и не готовы прекращать конфликт на компромиссных, приемлемых для России условиях. Поэтому срок «до Рождества» пока так и остается просто датой и словесной угрозой, заключил Безпалько.

Похожего мнения придерживается и американист, политолог Малек Дудаков. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что администрация Трампа продолжает выставлять «рандомные дедлайны» в попытках ускорить переговорный процесс, но вряд ли у них это получится.

«Напомню, что предыдущим дедлайном был День благодарения, новым дедлайном стало Рождество. Очевидно, что и этот дедлайн пройдет без каких-либо успехов, потому что достичь мирной сделки всего лишь за две недели не удастся. Поэтому ждем следующий дедлайн, например, это может быть День сурка, который празднуется в США в начале февраля. Это было бы очень символично, учитывая, что весь переговорный процесс напоминает этот бесконечный День сурка», — сказал американист.

При этом он уверен, что Вашингтон будет усиливать давление на Киев.

«На самом деле для украинских лоббистов и Зеленского хорошего сценария на текущий момент не прослеживается. Они затягивают мирный процесс просто потому, что у них нет другой стратегии. При этом долгосрочно для них это тоже проигрыш, потому что ситуация на фронте усугубляется и вопрос с финансированием Украины не решается», — пояснил Дудаков.

Политолог назвал конец зимы или начало весны в качестве «реалистичных сроков заключения мирного договора».

Давление на Зеленского

В интервью для Politico Дональд Трамп также повторил призывы к проведению президентских выборов на Украине. По его словам, украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у народа Украины «должно быть право выбора».

«Сейчас важное время для проведения выборов», — сказал Трамп.

В ответ на это Зеленский заявил, что согласен на выборы и не держится за власть, но провести их можно только при определенных условиях.

Вновь заговорив о президентских выборах, Трамп решил надавить на Зеленского, чтобы тот не затягивал с ответом на предложенный мирный план, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Поскольку решить вопрос о заключении мира с Россией в режиме нормального обсуждения не получается, то других вариантов, кроме как оказывать давление, у Вашингтона просто нет. Очевидно, что начатое антикоррупционное дело против Миндича — это был первый недвусмысленный сигнал», — сказал депутат «Газете.Ru».

По его мнению, в Киеве сигналы от Вашингтона уловили и услышали.

«Несмотря на то, что Зеленский хорохорится и делает вид, что он может дальше играть с Европой в общую игру по обману Трампа, в Киеве предупреждение от Вашингтона поняли. Понятно, что за делом Миндича очень легко могут последовать и самые разные другие дела, непосредственно касающиеся самого Зеленского», — заключил Новиков.

Трамп может поставить под сомнение легитимность Зеленского из-за его позиции по мирной сделке, считает бывший народный депутат Украины, экс-первый секретарь Луганского обкома КПУ (Коммунистической партии Украины) Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что главный посыл заключается в том, чтобы дать Зеленскому понять его роль в мирных переговорах. Если украинский лидер и дальше будет гнуть свою линию и не примет американский мирный план, то Трамп поставит под сомнение легитимность самого Зеленского как субъекта переговорного процесса», — пояснил экс-нардеп в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Килинкарова, Трамп может активировать те политические силы и движения на Украине, которые считают себя оппозицией Зеленскому.

«У Зеленского есть два варианта — оставаться в фарватере политики европейцев и продолжать саботировать все предложения Трампа или же согласиться с его предложением. В первом случае американский президент просто активирует процесс выборов и исключит Зеленского из переговоров», — добавил экс-нардеп.