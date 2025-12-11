На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп захотел поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи на фоне конфликта

true
true
true
close
Athit Perawongmetha/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме сообщил о своих намерениях поговорить с руководством Таиланда и Камбоджи с целью урегулирования конфликта между двумя странами.

«У них два замечательных лидера, два замечательных человека. У меня запланирован разговор с ними на завтра (11 декабря по времени Вашингтона — прим. ред.)», — сказал он.

Трамп отметил, что ранее он уже смог урегулировать этот вопрос, поэтому и сейчас, по его мнению, сделает это «довольно быстро».

До этого американский президент заявил, что планирует остановить вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей начались 8 декабря 2025 года. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы в провинции Бурирам, а затем отказался от переговоров и решил проводить новые военные операции.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

