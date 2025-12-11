Дикие и смешные: победители Comedy Wildlife Awards

Организаторы Nikon Comedy Wildlife Awards назвали победителей конкурса 2025 года, который отмечает самые удачные юмористические снимки дикой природы.

Главную награду получил британский фотограф Марк Мет-Коун за работу «Дай пять» — кадр с молодой гориллой в руандийских горах Вирунга, попавшей в объектив в момент, напоминающий танцевальное движение.

В этом году конкурс установил рекорд — собрал более 10 тыс. заявок из 109 стран. В финал вышли 44 фотографии и видеоролика. Снимок победителя также стал лучшим в категории «Млекопитающие». Призом для автора стало недельное сафари в Масаи-Мара (заповедник в Кении).

Жюри назвало победителей и в других номинациях. В категории «Птицы» первое место занял Уоррен Прайс с работой «Фиксатор для головы», среди водных обитателей была отмечена Дженни Сток с фотографией «Улыбашка». В категории рептилий, амфибий и насекомых победила работа Грейсона Белла «Крещение поневоле», которая одновременно стала лучшей и в юниорской номинации.

В категории «Юный фотограф» лучшей признана Паулa Рустемайер со снимком «Выход на танцпол — лисы соревнуются в брейк-дансе». Премию за портфолио получила Мэгги Хоффман с серией «Тот самый вкус». Лучшие работы будут представлены на выставке в лондонской галерее Gallery@OXO.