Россиянам назвали самое выгодное время для отдыха на Мальдивах и в Турции

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил топ стран, в которые можно улететь заметно дешевле в низкий сезон или межсезонье, когда туристов меньше, а погодные условия менее благоприятные. «Газета.Ru» ознакомилась со списком.

Возглавляет список Зимбабве. Высокий сезон в этой африканской стране приходится на период с апреля по октябрь. А вот если спланировать поездку в конце осени, на перелете можно сэкономить до 82%, заплатив за билет в одну сторону 60 200 рублей. Номер в отеле при этом обойдется в среднем в 9600 рублей в сутки. С ноября по апрель в Зимбабве наступает жаркий период с высокой влажностью и частыми дождями, что может затруднять некоторые популярные виды развлечений в стране, например сафари и наблюдение за дикой природой.

На втором месте оказалась Эфиопия. На авиабилетах в эту страну удастся сэкономить до 65%, если спланировать путешествие на лето — перелет в одну сторону в это время стоит 53 400 рублей, ночь в отеле — в среднем 5600 рублей. Нужно учитывать, что с июня по сентябрь в Эфиопии сезон больших дождей, когда во многих регионах страны идут сильные и продолжительные ливни.

Путешественники, которые хотят не слишком дорого отдохнуть на Маврикии, могут бронировать отпуск в начале осени осени: в это время билеты стоят на 57% меньше, чем в летний период, и обходятся в среднем 113 000 рублей, а гостиница — в 27 300 рублей в сутки. Низкий сезон с сильными дождями и высокой влажностью на острове приходится на период с ноября по апрель.

В Кении сезон затяжных дождей длится с марта по май, при этом и билеты весной заметно дешевле, чем в сезоны с более благоприятной погодой: средняя стоимость перелета составляет 39 400 рублей, выгода — 56%. Россияне бронируют отели в этот период в среднем за 11 000 рублей в сутки.

Летом можно сэкономить на отдыхе в Камбодже: в этой стране в Юго-Восточной Азии с мая по октябрь преобладает жаркая погода с кратковременными ливнями и влажностью до 90%. Зато авиабилеты стоят на 49% дешевле, чем в высокий сезон, или 36 800 рублей. Отель обходится в среднем в 4200 рублей в сутки.

Разбавляет череду экзотических направлений Словения: цены на авиабилеты туда из России зимой падают на 49%, до 45 400 рублей, а жилье туристы выбирают в среднем за 15 900 рублей. При этом, хотя лето и считается более комфортным сезоном для отдыха, с декабря по февраль в стране можно отлично покататься на лыжах и сноуборде на горнолыжных курортах и изучить другие ее достопримечательности.

Далее в списке идет Новая Зеландия, где билеты в низкий туристический сезон стоят на 48% дешевле, чем в высокий — в среднем 51 200 рублей. Менее комфортная погода в островном государстве, расположенном в Южном полушарии, устанавливается летом: температура опускается до +8…+12°C, часто идут дожди. Отели в этот период туристы бронируют в среднем за 19 600 рублей в сутки.

В Греции низкий сезон длится с ноября по март, когда температура воздуха составляет в среднем +13…+16°C, а купаться в море слишком холодно. Зато это время идеально для экскурсий по стране, тем более что цены на авиабилеты снижаются на 46%, в среднем до 39 700 рублей, а номер в отеле обходится примерно в 10 900 рублей в сутки.

На Мальдивских островах менее подходящим для отдыха считается время с ноября по апрель, когда на островах часто идут ливни. Однако стоит учитывать, что осадки обычно выпадают по ночам, и днем дискомфорт может вызывать лишь повышенная влажность и более мутная вода в океане. А вот цены на перелеты осенью на 41% ниже, чем зимой, и билет можно найти за 57 700 рублей. Номер в отеле обойдется в 38 600 рублей.

Тайвань большинство туристов посещают с октября по март, когда в регионе сухая и прохладная погода, что идеально для экскурсий. Летом же здесь жарко, среднесуточная температура выше +30°C. Зато и билеты в этот период стоят порядка 40 600 рублей, что на 36% ниже, чем зимой. Отели путешественники бронируют в среднем за 8800 рублей в сутки. Пляжный отдых в регионе не слишком распространен: на восточном побережье небезопасно плавать из-за сильных течений, а на западном не слишком чистая вода, а летом к тому же сезон тайфунов.

В Армению, наоборот, чаще всего едут летом, несмотря на жару. Зимой же в стране довольно холодно, но при этом можно отдыхать на горнолыжных курортах. Билеты в низкий сезон дешевеют на 31%, до 10 300 рублей, а жилье туристы выбирают за 12 200 рублей в сутки.

Хорватия также наиболее привлекательна летом, когда в стране открыт пляжный сезон. Но если отправиться туда зимой, то можно найти билеты на 29% дешевле, в среднем за 50 500 рублей. Отели в период с декабря по февраль путешественники бронируют примерно за 18 300 рублей в сутки.

На Шри-Ланке комфортно отдохнуть можно в любое время года, главное, правильно выбрать регион. На юго-западном побережье страны, где находятся Коломбо и более популярные у туристов курорты, например Хиккадува и Галле, дождливая и ветреная погода устанавливается с апреля по сентябрь. В это время цены на билеты по сравнению с зимой снижаются на 28%, до 32 700 рублей, а гостиницы бронируют в среднем за 8 900 рублей. При этом на северо-восточном побережье, в Тринкомали, дождей нет.

Из популярных у россиян европейских стран в списке оказалась Франция: если поехать туда весной, то билеты обойдутся в 42 000 рублей, что на 25% дешевле, чем летом, в более высокий туристический сезон. При этом погода с марта по май уже достаточно хороша для прогулок и экскурсий. Номер в отеле в этот период путешественники бронируют в среднем за 27 500 рублей в сутки.

И, наконец, довольно выгодно перезимовать можно в Турции. Средняя стоимость авиабилета из России в это время составляет 17 100 рублей, что на 23% меньше, чем летом. Отели в низкий сезон россияне выбирают в среднем за 13 500 рублей. И хотя купаться в зимней Турции нельзя, отдохнуть в комфортабельном отеле с подогреваемым бассейном или погулять по Стамбулу — вполне.

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.