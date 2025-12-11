Умер один из создателей ядерного щита России Радий Илькаев

Скончался один из разработчиков ядерной программы СССР и России академик РАН Радий Илькаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сарова Алексей Сафонов.

Автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Илькаев в течение 12 лет возглавлял расположенный в Сарове (Арзамасе-16) Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Затем он 8 лет был научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ, а с 2017 года являлся его почетным научным руководителем.

Сафонов отметил, что интеллект и воля ученого укрепляли оборонный щит страны, а его энергия и мудрость помогали развиваться Сарову.

Глава города назвал кончину Илькаева невосполнимой утратой для России, отечественной науки, Ядерного центра и всех саровчан.

