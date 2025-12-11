Жители Ярославля сообщили о серии взрывов

Серия взрывов произошла над Ярославлем, очевидцы сообщают о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале Shot.

«Очевидцы утверждают, что было слышно от шести до десяти глухих взрывов. Некоторые жители сообщают о «мерзком жужжании» в небе, предварительно, это звук двигателя беспилотника», — говорится в публикации.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет.

Также сообщалось о взрывах в Тульской области: в Туле и городе Алексине.

Вечером 10 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждении кровли жилого дома осколками беспилотника.

9 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус.