«На Солнце все шиворот-навыворот»: россиян предупредили о неожиданной магнитной буре

ИКИ РАН: по Земле ударило второе облако плазмы, началась магнитная буря
Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Земли «довольно неожиданно» достиг второй из двух выбросов плазмы от вспышки на Солнце 7-8 декабря. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там отметили, что второе облако покинуло Солнце во время единственной в декабре X-вспышки (самой мощной. — «Газета.Ru») уровня X1.1 На него обратили не слишком пристальное внимание, так как выброс «ясно уходил в сторону».

«Но нет — час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко», — говорится в посте.

В лаборатории предупредили, что возмущения геомагнитного поля достигнут красного уровня и начнется магнитная буря.

«Сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака. Однако весь декабрь на Солнце все происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно», — говорится в посте.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа призвала россиян в период магнитных бурь обратить особое внимание на образ жизни. Важно не переборщить с физической нагрузкой, заменив активный спорт на прогулки медленным шагом. Кроме того, не следует переедать и перегружаться, лучше — максимально разнообразить меню и чаще отдыхать.

Ранее ученые выяснили, что Земля наклоняется по вине человека.

