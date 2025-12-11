На подлете к Москве уничтожили 16 беспилотников

Собянин: еще шесть БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Таким образом, за ночь на подлете к российской столице силы ПВО уничтожили уже 16 беспилотников.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский не принимают и не отправляют самолеты.

В Шереметьево из-за введенных ограничений на прием и отправку рейсов десятки рейсов выбились из графика.

До этого Шереметьево приостанавливал работу во вторник, 0 декабря. Тогда из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 24 рейса, еще 19 отменили.

