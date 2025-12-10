На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Реликт холодной войны»: в США представили законопроект о выходе из НАТО

Республиканец Масси внес в конгресс США законопроект о выходе из НАТО
,
true
true
true
close
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press
В конгресс США внесен законопроект о выходе страны из НАТО. Автор инициативы, конгрессмен Томас Масси, назвал альянс «реликтом холодной войны» и напомнил, что он был создан для противостояния СССР, который распался более 30 лет назад. По его мнению, декларируемые НАТО цели «больше не соответствуют интересам национальной безопасности США». Тем временем в альянсе заявляют, что плана действий на случай выхода США у них нет. А в Госдуме назвали идею «отличной гарантией безопасности для России» — но допустили, что Масси за его предложение «заклеймят российским шпионом».

Республиканцы внесли в обе палаты конгресса США законопроект о выходе из НАТО. Автором инициативы в палате представителей выступил конгрессмен Томас Масси, который заявил, что членство в альянсе более не отвечает интересам нацбезопасности Соединенных Штатов, а страны Европы и сами в состоянии справиться со своей обороной.

«НАТО — это реликт холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических государств», — заявил Масси.

В пояснительной записке конгрессмен напомнил, что НАТО было создано для противостояния Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад.

«С тех пор участие США в альянсе обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает подвергать США риску участия в иностранных войнах. Наша конституция не допускает постоянных международных конфликтов, о чем нас прямо предупреждали отцы-основатели. Америка не должна быть гарантом безопасности всего мира — особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону», — написал Масси.

По мнению конгрессмена, законопроект, который он называет «Акт о НАТО», призван констатировать, что «изначальная цель НАТО, связанная с холодной войной, больше не соответствует текущим интересам национальной безопасности США». Кроме того, «выяснилось, что европейские члены альянса обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны». В случае принятия законопроекта средства американских налогоплательщиков будут вкладываться не в общие оборонные проекты НАТО, а в проекты по укреплению национальной безопасности США.

Сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, внес в сенат США сопутствующий законопроект.

Что думают об этом в НАТО...

Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов НАТО пишет, что в альянсе не существует каких-либо планов на случай выхода США из организации.

«Они интерпретируют сигналы из Вашингтона не как прелюдию к выходу США из альянса, а как мощный тревожный сигнал для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион», — отмечает издание.

Месяц назад экс-генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Times заявил, что опасался выхода Соединенных Штатов из состава альянса еще во время первого президентского срока Дональда Трампа.

«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп фактически заявил о том, что рассматривает возможность выхода из альянса, я был обеспокоен тем, что стану генеральным секретарем, который станет свидетелем конца НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, негативный сценарий тогда удалось предотвратить благодаря договоренности о том, что европейские члены альянса будут вкладывать в собственную оборону больше средств.

...и в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал идею американского коллеги о выходе США из состава НАТО.

«Это доказывает, что и среди законодателей в США есть вполне адекватные люди, нормально оценивающие и воспринимающие сложившуюся международную ситуацию. Томас Масси совершенно справедливо замечает, что НАТО — это реликт холодной войны, но, уверен, что его за такие инициативы в Вашингтоне непременно заклеймят российским шпионом. Распад Североатлантического альянса — это ведь отличная гарантия безопасности для России, лучшего не стоит и добиваться от западного мира», — заявил он.

Могут ли США выйти из НАТО

Договор о создании НАТО был подписан в Вашингтоне 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. Все основополагающие документы НАТО хранятся в архиве правительства США.

В статье 13 прописаны условия выхода. «По истечении двадцатилетнего срока действия» договора любая страна-участник может покинуть альянс через год после того, как она уведомит об этом правительство США. Действия на случай выхода из договора самих Соединенных Штатов в документе не оговорены.

В 2023 году, при президенте Джо Байдене, конгресс США одобрил законопроект, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО без одобрения этого решения сенатом или принятия соответствующего закона конгрессом. Одним из авторов этой инициативы тогда выступил республиканец Марко Рубио — ныне соратник Трампа и госсекретарь США.

Второй автор законопроекта, сенатор-демократ Тим Кейн тогда заявлял, что тем самым США «подтверждают поддержку этого важнейшего альянса, который является основой национальной безопасности» и дают «мощный сигнал для авторитарных режимов по всему миру о том, что свободный мир остается единым». Рубио был с ним согласен и говорил, что закон «обеспечит защиту национальных интересов и безопасность демократических союзников» страны.

Опрошенные Politico эксперты в области американского права впоследствии отмечали, что президент Дональд Трамп может обойти этот запрет, сославшись на президентские полномочия в сфере внешней политики. Схожие прецеденты уже были: в 2020 году Трамп вывел США из Договора об открытом небе, несмотря на требования конгресса о согласовании с ним этого решения. На этот раз дело обстоит сложнее, и в случае принятия Трампом решения о выходе Соединенных Штатов из состава НАТО ему, вероятно, придется отстаивать свою позицию в Верховном суде США. Если же такое решение примет конгресс, юридических препятствий не возникнет.

