Врач заявила о «реальном буме цирроза» среди россиян

В России пугающее количество случаев цирроза (тяжелое хроническое заболевание печени, когда здоровая ткань органа замещается рубцовой, что приводит к необратимому нарушению структуры и функций печени. — «Газета.Ru»), сообщила Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что среди россиян лидирует алкогольный цирроз. Это приравнивает РФ к «богатым» странам.

«Это реальный бум цирроза, им болеют все чаще и чаще, за последний год особенно. Основные причины этого — чрезмерное употребление алкоголя, а также многочисленные случаи ожирения, сахарного диабета и позднее выявление или отказ от лечения в случае с гепатитом», — сказала медик.

Она добавила, что в России к заболеванию часто ведет образ жизни. На ранних стадиях цирроза его можно вылечить, если не злоупотреблять алкоголем и не переедать. В противном случае наступит точка невозврата. У больного человека пожелтеют белки глаз, ладони, язык и кожа.

До этого врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что желтуха — не заболевание, а симптом, который указывает на накопление в крови пигмента билирубина. Желтушность кожи может быть связана с патологиями печени, оттоком желчи или избыточным распадом эритроцитов.

