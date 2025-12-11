На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Грамота.ру» назвала слово 2025 года

«Грамота.ру» назвала «зумер» словом 2025 года
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Словом 2025 года стал «зумер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочно-информационный портал «Грамота.ру».

В пресс-службе сервиса отметили, что второе место досталось «выгоранию», а на третье попал «ред-флаг».

В конце ноября в шорт-лист «Грамоты.ру» вошли 12 слов. Среди них также были междометие «пупупу», сигма, имба, промпт, слоп, брейнрот и подсветить. В ходе исследования лингвисты рассмотрели более 500 слов. Они следили за появлением новых выражений за последние несколько лет и отслеживали их упоминаемость в соцсетях и СМИ.

Представители портала обратили внимание на то, что одной из самых ярких тенденций текущего года стало повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Помимо этого, прослеживается экспансия слов, связанных с популярной психологией. Эксперты добавили, что также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

Ранее было названо самое длинное слово русского языка.

