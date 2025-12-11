ФСБ позвонила уральскому медбрату через 15 минут после поиска запрещенного контента

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по Свердловской области по телефону связалась с 20-летним медбратом Сергеем Глухих из города Каменска-Уральского через 15 минут после того, как он искал экстремистскую информацию. Об этом рассказал «Коммерсанту» его адвокат Сергей Барсуков.

По его словам, 24 сентября Глухих во время поездки в автобусе №16 в районе Алюминиевой улицы просматривал публикации и посты в интернете и наткнулся на сведения о террористических организациях.

«Сергей Глухих вошел в интернет и начал искать изображение шеврона «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ», — рассказал юрист.

Он добавил, что протокол на медика составили 6 ноября. После исправления недочетов, его рассмотрел мировой судья.

В итоге житель Каменска-Уральского стал первым россиянином, которого оштрафовали на 3 тыс. руб. за поиск экстремистских материалов. О правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо». Станет ли это прецедентом и кого еще могут привлечь за поиск запрещенной информации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист заявил о давлении на близких Глухих.