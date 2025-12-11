Пулково принимает перенаправленные из Москвы рейсы на фоне ограничений в столице

Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, которые были перенаправлены из Москвы в связи с ограничениями в столичных аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани Санкт-Петербурга.

«В аэропортах Москвы действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы», — говорится в публикации.

Там предупредили, что в ближайшие часы в Пулково возможны корректировки расписания. Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.

За ночь 11 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили уже 31 беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский не принимают и не отправляют самолеты.

В Шереметьево из-за введенных ограничений на прием и отправку рейсов десятки рейсов выбились из графика.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».