«Открой для себя жизнь в Америке»: запущен сайт по продаже ВНЖ в США за $1 млн

Белый дом запустил сайт по продаже вида на жительство в США за $1 млн
Kent Nishimura/Reuters

Белый дом запустил сайт, на котором можно оформить «золотую карту», дающую вид на жительство в США.

По информации на сайте, для ее получения соискатели должны будут заплатить $15 тыс. МВД за обработку документов и после проверки биографических данных сделать взнос в $1 млн. Кроме того, с заявителя может взиматься «дополнительная небольшая плата» в Госдеп. После этих выплат соискатель получит вид на жительство (ВНЖ) в США в «рекордно короткие сроки».

Белый дом также анонсировал запуск «платиновой карты». Иностранцы уже могут регистрироваться на ее получение. Им придется выплатить $15 тыс. за обработку документов, сделать взнос в $5 млн, чтобы проводить в США до 270 дней и не платить налоги на доходы, полученные за пределами страны.

«Открой для себя жизнь в Америке», — говорится на главной странице сайта.

В сентябре американский президент Дональд Трамп представил новую визовую программу для состоятельных иностранцев, по которой за разную цену можно будет купить вид на жительство. Лидер считает, что круг покупателей данных карт составит около 1 млн чел.

Ранее была названа стоимость ужина с Трампом.

