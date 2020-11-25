Число смертей от коронавируса во Франции превысило 50 тысяч

Во Франции число скончавшихся от коронавируса нового типа достигло 50 237. Об этом сообщает санитарная служба страны Santе publique.

По ее данным, за последние сутки в стране зарегистрировали 9155 новых заболевших, 458 смертельных случаев от COVID-19.

Всего за все время пандемии во Франции выявили уже 2 153 815 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 59,5 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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